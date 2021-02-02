Прототип космического корабля Starship вновь взорвался при испытаниях в Техасе

НЬЮ-ЙОРК, 2 февраля. /ТАСС/. Прототип американского космического корабля Starship, предназначенного для будущих полетов на Марс, взорвался во вторник при посадке в ходе испытаний на полигоне в районе Бока-Чика (штат Техас). Трансляция велась на сайте компании SpaceX.

Прототип SN9 заходил на посадку не вертикально. При касании асфальтированной площадки, расположенной рядом со стартовым столом, он взорвался. Общая продолжительность испытаний составила 6 минут 26 секунд. В декабре 2020 года аналогичные испытания предыдущего прототипа SN8 также завершились его взрывом при посадке.