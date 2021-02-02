Старт "Союза-2.1б" с военным спутником состоялся с космодрома Плесецк

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Старт ракеты-носителя (РН) "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах российских военных состоялся с космодрома Плесецк, сообщает Минобороны РФ.

"Во вторник, 2 февраля, в 23 часа 45 минут (мск) с пусковой установки (ПУ) №4 площадки №43 Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах Минобороны России", - сказали в министерстве.

В военном ведомстве сообщили, что все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Союз-2.1б" прошли в штатном режиме. Наземные средства Космических войск ВКС осуществляли контроль за проведением пуска и полетом ракеты-носителя.

Это первый пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2" с космодрома Плесецк в 2021 году. Предыдущий пуск РН "Союз-2" с северного космодрома был успешно проведен 3 декабря 2020 года.

Летные испытания космического ракетного комплекса "Союз-2" начались на космодроме Плесецк 8 ноября 2004 года. За прошедшие 16 лет с северного космодрома проведено 45 пусков ракет-носителей "Союз-2" среднего класса 1А и 1Б, а также шесть пусков ракет-носителей "Союз-2" легкого класса этапа модернизации 1В.