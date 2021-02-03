Ракета "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту военный спутник

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно вывела на орбиту российский военный спутник, сообщает Минобороны РФ.

"Стартовавшая сегодня, 2 февраля, в 23 часа 45 минут (мск) с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области ракета-носитель (РН) среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту космический аппарат (КА) в интересах Минобороны России", - сказали в министерстве.

В военном ведомстве сообщили, что старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" и выведение космического аппарата на орбиту прошли в штатном режиме.

После вывода на орбиту космический аппарат был принят на управление наземными средствами ВКС.

В военном ведомстве также сообщили, что с космическим аппаратом Минобороны России установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.

"После принятия на управление космическому аппарату присвоен порядковый номер "Космос-2549", - сообщили в Минобороны.