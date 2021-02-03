Рогозин поздравил боевой расчет с успешным пуском "Союза" с Плесецка

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил боевой расчет с первым пуском ракеты космического назначения в 2021 году.

"Это первый пуск нашей ракеты космического назначения в новом году. Мои поздравления боевому расчету Минобороны", - написал он на своей странице в Facebook. Рогозин отметил, что все прошло штатно.

Ракета-носитель (РН) "Союз-2.1б" с космическим аппаратом в интересах российских военных стартовала с космодрома Плесецк во вторник в 23:45 мск. В Минобороны России сообщили, что все предстартовые операции и старт ракеты прошли в штатном режиме.

Космический аппарат принят на управление наземными средствами космических войск Воздушно-космических сил. В военном ведомстве подчеркнули, что с космическим аппаратом Минобороны России установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме.