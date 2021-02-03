Россия и Китай прорабатывают техническую реализацию совместной лунной станции

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Роскосмос обсуждает с коллегами из Китая возможные научные задачи для базы на Луне и прорабатывает техническую реализацию проекта. Об этом сообщил ТАСС заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев.

"В настоящее время ведется работа по определению возможных научных задач по исследованию Луны, которые могут представлять взаимный интерес, а также прорабатывается возможная техническая реализация проекта", - отметил он.

Как уточнил замгендиректора госкорпорации, на данном этапе предполагается реализовать проект по созданию научной лунной станции с широкой международной кооперацией. "До наличия утвержденных договоренностей с китайскими партнерами и создания соответствующей нормативно-правовой базы сотрудничества говорить о привлечении конкретных стран/ организаций представляется преждевременным", - подчеркнул он.

Все вопросы сотрудничества российские и китайские специалисты обсуждают в специально созданной тематической рабочей группе.

Ранее официальный представитель Китайского национального космического управления (CNSA) Сюй Хунлян заявил, что Китай продолжит исследовать Луну и рассчитывает объединить усилия с Россией для реализации соответствующих проектов.

В ноябре 2017 года между Роскосмосом и Китайским национальным космическим управлением была подписана программа сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы. Она включает шесть разделов: изучение Луны и дальнего космоса, космическая наука и связанные с ней технологии, спутники и их применение, элементная база и материалы, сотрудничество в области данных дистанционного зондирования Земли и другие темы. Для реализации проектов в рамках данной программы были созданы рабочие подгруппы. В декабре 2020 года на круглом столе в Совете Федерации гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в июне китайская сторона предложила привлечь к сотрудничеству по освоению Луны Европу.