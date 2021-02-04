"Прогресс МС-16" доставит на МКС запасы азота и накладки для герметизации трещины

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-16" помимо прочих грузов доставит на МКС дополнительный запас азота для генерации кислорода и ремонтно-восстановительный комплект для герметизации трещины. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте Роскосмоса в четверг.

"Корабль "Прогресс МС-16" должен доставить на МКС 600 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды системы "Родник" и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1 400 кг различного оборудования и материалов, включая ресурсную аппаратуру бортовых систем управления и жизнеобеспечения, укладки для проведения космических экспериментов, средства медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, предметы одежды, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажей действующей экспедиции", - говорится в сообщении.

Кроме того, в грузовом отсеке находится ремонтно-восстановительный комплект, состоящий из набора армирующих накладок с клеевым соединением, предназначенных для временной герметизации обнаруженных дефектов корпуса переходной камеры cлужебного модуля "Звезда" российского сегмента МКС, отметили в пресс-службе.

Специалисты Ракетно-космической корпорации "Энергия" (входит в Роскосмос) продолжают подготовку корабля к запуску по программе 77-й миссии снабжения МКС. "После завершения заправочных операций корабль был установлен в динамический стенд монтажно-испытательного корпуса площадки № 254 для выполнения заключительных работ по предполетной подготовке и укладке свежих продуктов и бортовой документации в грузовой отсек", - отметили в Роскосмосе.

Ранее руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что специалисты обнаружили одну трещину на МКС и подозревают наличие еще одной. Он подчеркнул, что потери воздуха из-за существующей негерметичности незначительны.

Космический грузовой корабль "Прогресс МС-16" будет запущен на ракете "Союз-2.1а" с космодрома Байконур 15 февраля.