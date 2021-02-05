Специалисты РКС разработали новое решение по защите спутников от космической радиации

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Специалисты холдинга "Российские космические системы" (РКС, входит в Роскосмос) разработали решение, которое повысит уровень защиты всех электронных бортовых устройств спутников от агрессивного воздействия космической радиации. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе холдинга.

"Воздействие тяжелых заряженных частиц на электрическую цепь спутника всего лишь в течение нескольких миллисекунд способно привести к аномальному скачку напряжения, частичному или полному выгоранию бортовых устройств. Наше решение позволяет предотвратить подобные ситуации и в ряде случаев обойтись без использования дорогостоящих материалов с повышенной радиационной стойкостью", - привели в пресс-службе слова автора разработки, ведущего инженера-исследователя РКС Николая Петуха.

Он подчеркнул, что изделия реализованы на отечественных дискретных элементах, имеют высокую надежность при невысокой себестоимости. Решение повысит надежность бортовой аппаратуры и увеличит срок работы космических аппаратов на орбите.

В пресс-службе РКС отметили, что в ближайшее время пройдут наземные испытания устройства в составе космического аппарата. "Составные части разработки - детектор тока и устройство защиты - удостоились серебряной и бронзовой медалей на Международном салоне изобретений и инновационных технологий "Архимед-2019", - напомнили в холдинге.

В РКС пояснили, что разработка представляет собой универсальное схемотехническое решение на двух печатных платах размером 2х3 см в составе детектора тока потребления и устройства защиты от тиристорного эффекта - пробоя в электросети вследствие скачка напряжения, обусловленного внешними факторами.

"Устройство интегрируется в электрические цепи узлов бортовой аппаратуры, ведет мониторинг текущего состояния входного и выходного напряжения, выявляет деструктивное воздействие радиации и способно оперативно проводить кратковременные отключения цепи продолжительностью до 20 микросекунд, чтобы избежать деградации бортовых компонентов", - говорится в сообщении.