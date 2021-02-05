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Китайский зонд "Тяньвэнь-1" совершил четвертую корректировку маршрута по пути к Марсу

В Китайском национальном космическом управлении сообщили, что он находится на расстоянии примерно 1,1 млн км от этой планеты и 184 млн км от Земли

ПЕКИН, 5 февраля. /ТАСС/. Беспилотный космический аппарат КНР "Тяньвэнь-1" успешно совершил четвертую корректировку движения по пути к Марсу. Как сообщило в пятницу Китайское национальное космическое управление, он находится на расстоянии примерно 1,1 млн км от этой планеты и 184 млн км от Земли.

Зонд осуществил корректировку маршрута примерно в 20:00 по пекинскому времени (15:00 мск). Предыдущие маневры аппарат последовательно выполнил 2 августа, 20 сентября и 28 октября прошлого года. Все системы аппарата работают в штатном режиме.

"Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан, расположенного в провинции Хайнань. В середине февраля зонд приблизится к Марсу. Аппарат весит 5 тонн: 1,3 тонны приходится на посадочный модуль и 3,7 тонны на орбитальную станцию. Он оснащен 13 современными измерительными приборами.

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