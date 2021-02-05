СМИ: НАТО откроет центр передового опыта в области космоса в Тулузе

ПАРИЖ, 5 февраля. /ТАСС/. НАТО разместит центр передового опыта в области космоса во французской Тулузе, он займется подготовкой специалистов по космической безопасности. Об этом в пятницу сообщил французский научный журнал Sciences et Avenir со ссылкой на министерство вооруженных сил.

По его информации, новая организация будет создана во французском Национальном центре космических исследований (CNES). Как пояснил журнал, новый центр НАТО займется подготовкой специалистов по вопросам космической безопасности и рисков. "Он сформирует общую политику космической обороны на основе накопленного опыта", - пояснило издание. Это позволит укрепить космическое сотрудничество между странами - членами НАТО.

Новый центр может открыться в 2022 году.