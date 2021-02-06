Центр Хруничева получил заказы на пуски "Ангары-А5" в 2022 году

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Центр им. М. В. Хруничева получил несколько заказов на пуски тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5", в частности на 2022 год. Об этом заявил главный конструктор НПО "Энергомаш" (входит в Роскосмос) Петр Левочкин в субботу в интервью программе "Большой космос" на канале "Роскосмос ТВ" в YouTube.

"Мы очень надеемся, что судьба у этой ракеты будет исключительно положительная, и я знаю, что у Центра Хруничева уже впереди есть ряд заказов на пуски в следующем году и в дальнейшей перспективе", - сказал Левочкин.

Он напомнил, что одним из значимых событий 2020 года было возобновление пусков ракет "Ангара". "После длительного перерыва с космодрома Плесецк стартовала ракета "Ангара-А5" с двигателями РД-191, которые разрабатывает и производит наше предприятие", - сказал главный конструктор.

Ранее гендиректор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко заявил, что третий испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" запланирован на второй квартал 2021 года. Третья тяжелая "Ангара-А5" впервые должна быть запущена с разгонным блоком "Персей".

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.

Создание двигателя с применением новых технологий

Петр Левочкин также сообщил, что НПО "Энергомаш" предложил госкорпорации "Роскосмос" создать двигатель-демонстратор с применением новых технологий и материалов.

"Сегодня мы вплотную подошли и знаем, как делать, использовать новые материалы, новые технологии в конструкции двигателя. Сегодня мы предлагаем все эти технологии объединить и сделать на базе предлагаемых решений двигатель - демонстратор этих технологий", - отметил главный конструктор НПО "Энергомаш".

По его словам, идея представлена в корпорации "Роскосмос" и поддержана ее генеральным директором Дмитрием Рогозиным. "Мы корректируем нашу заявку по результатам рассмотрения в нашем департаменте средств выведения. В ближайшее время, надеюсь, мы представим ее для включения в федеральную космическую программу", - пояснил он.

По словам Левочкина, предприятие использует имеющиеся технологии, совершенствует их и переходит к качественно новому результату, что позволит сделать двигатели более надежными и дешевыми.

НПО "Энергомаш" является управляющей компанией создаваемого в РФ холдинга ракетного двигателестроения, куда помимо головной корпорации входят ПАО "Протон-ПМ" (Пермь), АО "Конструкторское бюро химавтоматики" (КБХА, Воронеж), Воронежский механический завод (ВМЗ), НИИмаш (г. Нижняя Салда, Свердловская область) и ОКБ "Факел". В ближайшие месяцы КБХМ им. А. М. Исаева также будет окончательно интегрировано в единую структуру.