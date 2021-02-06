Тяжелая "Ангара" отправляется из Омска в Москву для завершения проверок

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Модули тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" отправляются с омского ПО "Полет" в Центр им. М. В. Хруничева в Москве для завершения наземных испытаний. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Ракетные модули тяжелой "Ангары" отправляются из Омска в Москву для завершения наземных проверок в контрольно-испытательной станции ракетного завода Центра Хруничева", - написал он в Telegram-канале.

По словам Рогозина, в 2021 году планируется не менее двух испытательных пусков одной тяжелой и одной легкой "Ангары" для подтверждения высоких технических характеристик и надежности этой ракеты.

Ранее гендиректор Центра им. М. В. Хруничева Алексей Варочко заявил, что третий испытательный пуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" запланирован на второй квартал 2021 года. Третья тяжелая "Ангара-А5" впервые должна быть запущена с разгонным блоком "Персей".

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Первые два пуска тяжелой "Ангары" состоялись 23 декабря 2014 года и 14 декабря 2020 года с космодрома Плесецк.