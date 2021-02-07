Роскосмос подтвердил запуск "Прогресса" к МКС 15 февраля

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту транспортно-грузовой корабль (ТГК) "Прогресс МС-16", запланирован на 15 февраля с космодрома Байконур.

"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с ТГК "Прогресс МС-16" разработки и производства РКК "Энергия" запланирован на 15 февраля 2021 года с площадки 31 космодрома Байконур", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что специалисты РКК "Энергия" и профильных предприятий Роскосмоса выполнили стыковку "Прогресса МС-16" с переходным отсеком блока третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а". После завершения стыковочных работ специалисты провели проверочные включения бортового радиотехнического комплекса и других служебных систем корабля.

"Переходный отсек входит в состав космической головной части и обеспечивает механическую связь корабля с головным обтекателем, а также интеграцию командного интерфейса ТГК "Прогресс МС-16" в бортовую систему управления ракеты-носителя "Союз-2.1а", - сообщили в РКК "Энергия".

Ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) сообщило, что космический грузовой корабль "Прогресс МС-16" будет запущен с космодрома Байконур в 07:45 мск 15 февраля.

В минувший четверг Роскосмосе уточнили, что грузовой корабль "Прогресс МС-16" помимо прочих грузов доставит на МКС дополнительный запас азота для генерации кислорода и ремонтно-восстановительный комплект для герметизации трещины.