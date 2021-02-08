Частная компания в Китае успешно запустила умную суборбитальную ракету OS-X6B

ПЕКИН, 8 февраля. /ТАСС/. Частная китайская компания One Space Technology (также известна как "Линтай кунцзянь") осуществила успешный запуск умной суборбитальной ракеты-носителя OS-X6B собственной разработки. Об этом сообщила в понедельник газета China Daily.

По ее сведениям, старт состоялся 5 февраля в городе Чунцине на юго-западе страны в 17:05 по местному времени (12:05 мск). Ракета, популярное название которой - Chongqing Liangjiang Star, достигает 9,4 метра в длину. Ее компоненты изготавливаются при помощи технологии 3D-печати. Максимальная высота орбиты, которой способна достигнуть OS-X6B, составляет порядка 300 км.

Контроль за полетом ракеты, сконструированной с применением последних технологий, обеспечивается при помощи специального планшетного устройства. Весь процесс полностью компьютеризирован. Управление осуществляется дистанционно, однако при сбоях в работе двигателя она может функционировать в автономном режиме в соответствии с алгоритмом, который позволяет сохранить стабильность полета.

Благодаря новейшим технологиям сотрудники One Space Technology отслеживают траекторию и местоположение OS-X6B в режиме реального времени. Как объяснил представитель компании, такие ракеты-носители хорошо подходят для тестирования последних авиационных и космических разработок. Так, один из клиентов этой коммерческой организации - Китайская авиастроительная корпорация (AVIC).

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии для освоения Луны. Ученые КНР также реализуют проект по исследованию астероидов и Марса, к интенсивному изучению поверхности которого они намерены приступить в ближайшее время.