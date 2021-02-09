Грузовой корабль "Прогресс МС-15" отстыковался от МКС

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Грузовой корабль "Прогресс МС-15" в 08:21 мск отстыковался от модуля "Пирс" Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Предполагается, что корабль включит двигатели на торможение в 11:30 мск, а в 12:04 мск войдет в атмосферу Земли. Через две минуты начнется его разрушение. Несгораемые элементы конструкции корабля упадут в несудоходном районе Тихого океана.

Космический грузовик "Прогресс МС-15" был запущен 23 июля 2020 года в 17:26 мск на ракете "Союз-2.1а" с 31-й площадки (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур. Он пристыковался к МКС в 20:45 и установил рекорд по скорости полета к станции среди грузовых кораблей, добравшись до станции за 3 часа 18 минут.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты (во время нахождения на орбите "Прогресса МС-15" коррекция орбиты с помощью его двигателей не производилась). Перед затоплением космонавты складывают в грузовой корабль скопившийся мусор, он сгорает в плотных слоях атмосферы.

Сейчас на МКС находятся российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.