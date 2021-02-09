Роскосмос обсуждает различные варианты поддержки отряда космонавтов

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Роскосмос рассматривает несколько вариантов поддержки российского отряда космонавтов. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе госкорпорации.

Ранее газета "Московский комсомолец" со ссылкой на источник сообщила, что гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал президенту России Владимиру Путину о просьбе представителей отряда космонавтов перевести их в прямое подчинение госкорпорации, минуя Центр подготовки космонавтов.

"Обсуждаются различные варианты поддержки отряда космонавтов", - отметили в Роскосмосе.

Как ранее сообщал "Московский комсомолец", просьба космонавтов связана с изменившимся к ним отношением, низкими зарплатами, а также в связи с отсутствием надежды на поддержку после летной практики.

В декабре Роскосмос предложил увеличить оклады космонавтов, соответствующий проект постановления правительства был опубликован на официальном сайте для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов и результатах их обсуждения. В частности, документ предполагает оклад кандидата в космонавты поднять с 60,9 тыс. рублей до 82,8 тыс. рублей, космонавта - с 63,8 тыс. рублей до 86,8 тыс. рублей, инструктора-космонавта - с 88,4 тыс. рублей до 120,3 тыс. рублей. Космонавтам, которые совершили космический полет, предлагалось увеличить оклад с 69,6 тыс. рублей до 94,7 тыс. рублей.