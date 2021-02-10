NASA рассматривает возможность получения дополнительного места на "Союзе" весной 2021 года

ВАШИНГТОН, 10 февраля. /ТАСС/. NASA рассматривает возможность получения дополнительного места для американского астронавта на пилотируемом корабле "Союз", который отправляется к Международной космической станции (МКС) весной нынешнего года. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

"В настоящее время NASA рассматривает возможность получения дополнительного места в предстоящей весенней миссии "Союза" по замене членов экипажа [на МКС] для астронавта NASA с целью заручиться дополнительным потенциалом к тому, что уже было запланировано агентством", - отмечается в документе.