РФ и Турция готовят документ о сотрудничестве в космической отрасли

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Россия и Турция ведут активную работу по подготовке двустороннего межправительственного соглашения для развития сотрудничества в космической отрасли. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе Роскосмоса.

"В настоящее время ведется активная работа по подготовке двустороннего межправительственного рамочного документа, который заложит надежную основу для дальнейшего успешного развития сотрудничества между странами в области космической деятельности", - отметили в Роскосмосе.

В госкорпорации подчеркнули, что приветствуют заявления турецких коллег о заинтересованности в наращивании двустороннего взаимодействия с Россией в области космоса и подтверждают готовность к обсуждению возможностей запуска полноформатного профильного сотрудничества с турецкой стороной.

"У наших стран уже выстроены прочные деловые контакты в космической сфере. Мы достаточно давно ведем обсуждения возможности реализации отдельных космических проектов, а с созданием в Турции собственного национального космического агентства наш диалог выходит на новый уровень", - считают в Роскосмосе.

Накануне глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым заявил, что Турция заинтересована в сотрудничестве с Россией в космической отрасли. По словам Йылдырыма, "в ближайшие несколько месяцев" Анкара рассчитывает согласовать с РФ, "в каких конкретно сферах это сотрудничество возможно". При этом он подчеркнул, что Россия занимает очень важное место в космической отрасли.

Предложения по сотрудничеству

Роскосмос ждет от Турции конкретные предложения по сотрудничеству в космической отрасли, в том числе в рамках отправки их астронавта в космос.

"Мы всегда рады возможности плотнее поработать с турецкими коллегами и рассчитываем в ближайшем будущем получить от них конкретные предложения по развитию совместных космических проектов, в том числе по подготовке участников космического полета и организации пилотируемой космической миссии в интересах Турции", - отметили в госкорпорации.

В мае 2018 года стало известно о планах Турции запустить собственную программу подготовки астронавтов после 2023 года. В августе 2019 года сообщалось, что глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в ходе посещения авиасалона МАКС президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом предложил турецкому лидеру организовать отправку на МКС турецкого астронавта.

Накануне глава Космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым заявил, что Турция с большой вероятностью использует российский корабль "Союз" для полета своего астронавта.