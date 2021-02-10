В РКЦ "Прогресс" сообщили об изготовлении всех ракет по программе OneWeb в срок

САМАРА, 10 февраля. /ТАСС/. Ракетно-космический центр (РКЦ) "Прогресс" (входит в Роскосмос) подготовил все ракеты в рамках проекта запусков спутников британской компании OneWeb, сообщил в среду журналистам генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов.

"Все ракеты, которые должны были быть сделаны по программе OneWeb, изготовлены. Частично они находятся на космодромах, то есть на Байконуре, на Восточном и в Гвианском космическом центре. Частично они находятся у нас здесь, на предприятии, и готовятся к отправке. Здесь срывов по срокам изготовления никаких нет", - сказал Баранов.

Руководитель предприятия уточнил, что "возможно, одну или две ракеты еще осталось изготовить", подчеркнув, что предприятие "идет с большим опережением". "Мы должны были уже эти ракеты запустить. Просто в связи с пандемией, в связи с банкротством [OneWeb] у нас были определенные подвижки, от нас не зависящие", - отметил Баранов.

Первые шесть спутников британской компании OneWeb отправились на орбиту с космодрома Куру на ракете "Союз-СТ" 28 февраля 2019 года. С Байконура 7 февраля 2020 года в космос были выведены еще 34 спутника, а 21 марта - еще 34 аппарата. Впервые с космодрома Восточный спутники OneWeb были запущены в декабре 2020 года. На орбиту были выведены 36 аппаратов. В общей сложности компания намеревается развернуть на околоземной орбите порядка 600 спутников.

Обновленная договоренность OneWeb с Arianespace (французская компания, которая выступает оператором) предполагает запуск 16 российских ракет "Союз" с космодромов Куру, Восточный и Байконур в 2020-2022 годах. Каждый запуск позволит вывести на орбиту по 34-36 аппаратов.