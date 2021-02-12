Рогозин посетит пуск "Союза" с кораблем "Прогресс" на Байконуре 15 февраля

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин планирует посетить 15 февраля на Байконуре запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая выведет на орбиту грузовой транспортный корабль "Прогресс МС-16".

"На Байконуре ракета-носитель на стартовом комплексе (площадка 31) установлена. Сегодня в 08:30 мск начаты работы по графику первого стартового дня. В воскресенье вылетаю на Байконур", - написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Старт запланирован на 07:45 мск 15 февраля. Ракета выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-16", который должен состыковаться с МКС в 09:19 мск 17 февраля. На "Прогрессе" к МКС отправятся запасы топлива, воды и газов, а также средства жизнеобеспечения и укладки для проведения космических экспериментов.

В октябре 2020 года Рогозин посещал запуск ракеты "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17". Тогда на МКС отправилась новая длительная экспедиция в составе российских космонавтов Сергея Рыжикова и Сергея Кудь-Сверчкова, а также американского астронавта Кэтлин Рубинс.