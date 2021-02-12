Космический аппарат "Тяньвэнь-1" прислал видео с орбиты Марса

К Марсу отправили третью миссию за месяц. Увы, такое повторится нескоро

Зонд снял поверхность планеты, двигаясь от освещенной Солнцем части планеты к его темной стороне. На кадрах также можно увидеть марсианский рельеф.

Ранее "Тяньвэнь-1" сфотографировал Красную планету. На черно-белом снимке видны Ацидалийская равнина, равнина Хриса, плато Меридиана, кратер Скиапарелли и долины Маринер.

10 февраля "Тяньвэнь-1" успешно вышел на первичную эллиптическую орбиту Марса. Специалисты ожидают, что в мае-июне зонд совершит мягкую посадку в южной части равнины Утопия. Предполагается, что в этой части планеты на поверхность могли выходить грунтовые воды. Марсоход займется исследованием грунта, ионосферы и климата планеты.

"Тяньвэнь-1" был запущен 23 июля 2020 года при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5" с космодрома Вэньчан. Масса аппарата составляет 5 тонн: 1,3 т приходится на посадочный модуль и 3,7 т на орбитальную станцию. Он оснащен 13 измерительными приборами.