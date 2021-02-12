Роскосмос опубликовал рассекреченные документы к юбилею первой мягкой посадки на Луну

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Роскосмос к 55-летию первой в истории мягкой посадки на Луну советского аппарата "Луна-9" обнародовал рассекреченные документы по подготовке космической станции к полету.

"Выполнив первое в мире прилунение, станция "Луна-9" развернулась в рабочее положение и провела девять сеансов связи, передав на Землю три круговые панорамы лунной поверхности. С ее помощью ученые получили информацию о свойствах лунного грунта и о космическом излучении на Луне и по всей траектории перелета, что стало ценнейшим материалом для разработчиков пилотируемой лунной программы", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Роскосмоса.

В числе опубликованных материалов - приказы, протоколы совещаний, технические планы и письма, из которых можно узнать о том, какие трудности пришлось преодолеть создателям "Луны-9", а также фотографии, связанные с разработкой космического аппарата, и лунные панорамы, переданные им после благополучной посадки.

11 попыток

Проект выполнения мягкой посадки на Луну предложил в 1959 году конструктор ракетно-космической техники академик Сергей Королев. Перед этим Советский Союз уже стал лидером в освоении ближнего космоса благодаря ряду успешных проектов. Станция "Луна-1" (E-1) стала первым искусственным спутником Солнца, "Луна-2" первой достигла поверхности Луны, хотя и разбилась о ее поверхность, а "Луна-3" (E-2А) впервые позволила получить изображения обратной стороны естественного спутника Земли.

Для осуществления мягкой посадки начали создание автоматических лунных станций типа Е-6. С января 1963 года по декабрь 1965 года было запущено 11 станций этого типа. Только три аппарата сумели достичь поверхности Луны, но разбились.

"Включение двигателя четвертой ступени должно было произойти в заданном месте промежуточной орбиты (над юго-западным побережьем Африки) для вывода Е-6 на траекторию к Луне, однако двигатель включен не был", - говорилось в телеграмме, направленной председателю Совета министров СССР Никите Хрущеву после первого запуска 4 января 1963 года.

Второй пуск также прошел неудачно. После первых двух запусков у исследователей остался всего один аппарат Е-6. Стало очевидно, что для достижения цели потребуются дополнительные объекты. В то же время каждый пуск приносил советским конструкторам ценную информацию, которая позволяла совершенствовать вновь создаваемые аппараты.

Модернизация

Следующие пять запусков тоже не увенчались успехом: 2 апреля 1963 года отказала система астронавигации, и не удалось скорректировать траекторию полета, в результате чего объект прошел в 8,5 тыс. км от Луны. 21 марта 1964 года при запуске отказала двигательная установка. 20 апреля 1964 года произошел отказ системы управления третьей ступени, а 12 марта 1965 года E-6 вышел на промежуточную орбиту, но один из двигателей не включился из-за выхода из строя преобразователя. 10 апреля 1965 года произошла авария вследствие падения давления в магистрали наддува бака окислителя третьей ступени.

К весне 1965 года специалисты ОКБ-1 подготовили модернизированный проект станции Е-6М.

Создание модернизированных аппаратов было сопряжено с рядом трудностей и задержек. В октябре 1965 года прошло совещание у заместителя председателя Совета министров СССР Леонида Смирнова.

Из протокола совещания следует, что установленные правительством сроки подготовки космических аппаратов не выполняются. "Создавшаяся обстановка требует резкого повышения уровня работ в области исследования и использования космического пространства и Луны, мобилизации сил на выполнение намеченной программы работ", - подчеркивалось в нем.

Было принято решение передать разработку из ОКБ-1 на Московский машиностроительный завод имени С. А. Лавочкина. Аппарат Е-6М создавался под руководством главного конструктора Георгия Бабакина. Случилось так, что первый же созданный в НПО им. С. А. Лавочкина аппарат "Луна-9" был успешно запущен и благополучно достиг своей цели. Тем не менее ключевую роль в достижении успеха сыграла многолетняя работа специалистов ОКБ-1.

Королев так и не стал свидетелем триумфа своего детища: он умер во время плановой операции 14 января 1966 года.

"Луна-9"

Решение о проведении запуска очередного аппарата Е-6 приняла комиссия Президиума Совета министров по промышленным вопросам 22 января 1966 года. Пуск назначили на 31 января 1966 года.

Ряд проблем приходилось решать до последнего момента. В сопроводительном письме и протоколе заседания госкомиссии по "Луне-9" от 28 января перечисляется множество замечаний к состоянию аппарата при подготовке к пуску.

Через трое суток после успешного запуска, 3 февраля 1966 года, "Луна-9" совершила мягкую посадку на Луну. С тех пор до 1968 года было проведено еще восемь запусков различных модификаций космических аппаратов типа Е-6. Четыре из них успешно вышли на орбиту Луны, а еще один повторно совершил мягкую посадку.

В июне 2019 года ЦНИИмаш (головной научный институт Роскосмоса) представил на авиасалоне в Ле-Бурже концепцию российской лунной исследовательской программы. В материалах отмечалось, что первая высадка человека на естественный спутник Земли намечена на 2030 год.

После этого планируются регулярные миссии на Луну и развертывание постоянной лунной базы. Основной этап намечен на период с 2032 по 2035 год. Постоянную базу планируется развернуть именно к 2035 году. Во время регулярных миссий на поверхности Луны будут размещены ретрансляторы, энергетические модули, роботизированные системы.