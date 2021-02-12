Роскосмос подпишет с КНР меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству по лунной станции

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Роскосмосу подписать с Китаем Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области создания Международной научной лунной станции. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, правительство РФ принимает предложение Роскосмоса, согласованное с МИДом, Минюстом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанное с КНР, о подписании Меморандума о взаимопонимании между правительством РФ и правительством Китая о сотрудничестве области создания Международной научной лунной станции.

"Поручить Государственной корпорации космической деятельности "Роскосмос" подписать от имени правительства Российской Федерации указанный меморандум, разрешив вносить в него изменения, не имеющие принципиального характера", - говорится в документе.

В ноябре 2017 года между Роскосмосом и CNSA была подписана программа сотрудничества в области космоса на 2018-2022 годы. Она включает шесть разделов: изучение Луны и дальнего космоса, космическая наука и связанные с ней технологии, спутники и их применение, элементная база и материалы, сотрудничество в области данных дистанционного зондирования Земли и другие темы. Для реализации проектов в рамках данной программы были созданы рабочие подгруппы.

В июле 2020 года Рогозин сообщал, что обсудил с китайскими партнерами сотрудничество в космосе, в том числе по лунной научной базе. Он рассказал о договоренности о том, чтобы начать шаги навстречу друг другу именно по определению контуров и значения лунной научной базы. В декабре 2020 года на круглом столе в Совете Федерации гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в июне китайская сторона предложила привлечь к сотрудничеству по освоению Луны Европу. В начале февраля замгендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщил ТАСС, что Роскосмос обсуждает с коллегами из Китая возможные научные задачи для базы на Луне и прорабатывает техническую реализацию проекта.