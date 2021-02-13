Замечаний к предназначенной для запуска "Прогресса МС-16" ракете "Союз-2.1а" не выявили

МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Замечаний к ракете "Союз-2.1а", которая в понедельник должна вывести транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-16" на орбиту, не выявлено. Об этом в субботу сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"На Байконуре по результатам анализа телеметрической информации Генеральных испытаний замечаний нет", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

По слова главы Роскосмоса, работы по графику второго стартового дня завершены.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" будет запущена в 07:45 мск в понедельник со стартовой площадки №31 космодрома Байконур. Примерно через девять минут она выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-16". Впервые после ноября 2018 года полет российского грузового корабля к Международной космической станции будет проходить по двухсуточной схеме. Стыковка с модулем "Пирс" запланирована примерно на 09:20 мск в среду. Рогозин будет лично наблюдать за запуском на космодроме.

Грузовой корабль доставит на станцию 600 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды системы "Родник" и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1 400 кг различного оборудования и материалов, предметы одежды, укладки для проведения космических экспериментов, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажей действующей экспедиции. Также в грузовом отсеке находится ремонтно-восстановительный комплект для герметизации трещины на МКС.