"Прогресс" с инструментами для герметизации трещины на МКС запустят с Байконура

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-2.1а" будет запущена в 07:45 мск в понедельник со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур. Примерно через девять минут она выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-16".

Впервые после ноября 2018 года полет российского грузового корабля к Международной космической станции (МКС) будет проходить по двухсуточной схеме. Стыковка с модулем "Пирс" запланирована примерно на 09:20 мск в среду. За запуском на космодроме будет лично наблюдать генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Грузовой корабль доставит на станцию 600 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды системы "Родник" и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1 400 кг различного оборудования и материалов, предметы одежды, укладки для проведения космических экспериментов, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажей действующей экспедиции. Также в грузовом отсеке находится ремонтно-восстановительный комплект для герметизации трещины на МКС.

Трещина на МКС

В августе 2020 года источник сообщил ТАСС, что российско-американский экипаж МКС ведет работу по локализации места утечки воздуха со станции. По словам собеседника агентства, она "была зафиксирована приборами российского сегмента станции по изменению доли содержания в атмосфере станции азота, кислорода и углекислого газа".

Утром 15 октября экипаж МКС доложил на Землю, что возможное место утечки воздуха найдено в промежуточной камере российского модуля "Звезда". Позже руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев заявил, что специалисты подозревают наличие еще одной негерметичности, подчеркнув, что потери воздуха из-за существующей негерметичности незначительны.

В декабре Рогозин сообщал, что в феврале 2021 года на корабле "Прогресс МС-16" на МКС будут доставлены приборы для детального изучения утечки воздуха. По словам Соловьева, на станцию планируется доставить мощный микроскоп, с помощью которого будет исследовано возможное место негерметичности.

Еда для экипажа МКС

Изначально запуск грузового транспортного корабля "Прогресс МС-16" планировался в декабре 2020 года, но был перенесен на 2021 год из-за необходимости дополнительных проверок.

Из-за этого, как рассказал ТАСС завотделом питания экипажа МКС Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, новогодний стол космонавтов не отличался изобилием. Космонавт Сергей Кудь-Сверчков в декабре сообщил, что из праздничных блюд были только бутерброды с икрой. Кроме того, американские коллеги угостили российских космонавтов выращенным в космосе редисом.

В январе ряд СМИ сообщил, что у российских космонавтов закончились рационы питания, из-за чего астронавты NASA поделились едой с российскими коллегами. Позже Соловьев сообщил ТАСС, что ситуация с питанием российских космонавтов не вызывает никаких вопросов. По его словам, у космонавтов и астронавтов существует возможность обмена продуктами питания.

С 1 февраля Центр управления полетами разрешил российским космонавтам перейти на американский рацион.

Предыдущий космический грузовик - "Прогресс МС-15" - был запущен 23 июля 2020 года в 17:26 мск на ракете "Союз-2.1а" с 31-й площадки (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур. Он пристыковался к МКС в 20:45 и установил рекорд по скорости полета к станции среди грузовых кораблей, добравшись до нее за 3 часа 18 минут. 9 февраля он отстыковался от МКС и был затоплен в несудоходной части Тихого океана.

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты. Сейчас на МКС помимо Кудь-Сверчкова находятся космонавт Роскосмоса Сергей Рыжиков и американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.