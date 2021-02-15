Госкомиссия допустила ракету "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-16" к заправке и пуску

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Государственная комиссия приняла решение о готовности ракеты-носителя "Союз-2.1а", которая должна вывести транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-16" на орбиту, к предстоящему в понедельник запуску. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, опубликованном в Twitter.

"На Байконуре состоялось заседание госкомиссии, на котором принято решение о заправке ракеты "Союз-2.1а" топливом и пуске в 07:45 мск", - сообщили в госкорпорации.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" будет запущена в 07:45 мск в понедельник со стартовой площадки № 31 космодрома Байконур. Примерно через девять минут она выведет на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-16". Впервые после ноября 2018 года полет российского грузового корабля к Международной космической станции (МКС) будет проходить по двухсуточной схеме. Стыковка с модулем "Пирс" запланирована примерно на 09:20 мск в среду.

Грузовой корабль доставит на станцию 600 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды системы "Родник" и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1,4 тонны различного оборудования и материалов, предметы одежды, укладки для проведения космических экспериментов, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажей действующей экспедиции. Также в грузовом отсеке находится ремонтно-восстановительный комплект для герметизации трещины на МКС.