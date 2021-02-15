Ракета "Союз-2.1а" с кораблем "Прогресс МС-16" стартовала с космодрома Байконур

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-16", который должен доставить грузы на борт Международной космической станции (МКС), отделился от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-2.1а" и начал автономный полет. Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Сближение "Прогресса МС-16" с МКС впервые после ноября 2018 года пройдет по двухсуточной схеме, его стыковка с модулем "Пирс" российского сегмента Международной космической станции запланирована примерно на 09:20 мск 17 февраля.

Ранее ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с площадки номер 31 (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур.

Это первый запуск российского грузового корабля к Международной космической станции (МКС) в 2021 году.

Грузовой корабль доставит на станцию 600 кг топлива дозаправки, 420 литров питьевой воды системы "Родник" и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1 400 кг различного оборудования и материалов, предметы одежды, укладки для проведения космических экспериментов, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажей действующей экспедиции. Также в грузовом отсеке находится ремонтно-восстановительный комплект для герметизации трещины на МКС.

Изначально запуск грузового транспортного корабля "Прогресс МС-16" планировался в декабре 2020 года, но был перенесен на 2021 год из-за необходимости дополнительных проверок.