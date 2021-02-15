С Байконура в 2021 году планируется запуск 12 ракет "Союз-2"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Более 10 запусков ракет-носителей планируется с 31-й площадки (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур. Об этом сообщил и. о. генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Руслан Мухамеджанов.

"С этой площадки будет произведено 12 пусков. Это и федеральные пуски, это и коммерческие пуски (в интересах компании) OneWeb", - отметил Мухамеджанов во время трансляции на YouTube-канале "Роскосмос ТВ".

По его словам, площадка полностью готова, боевой расчет в наличии и готов выполнять работу.

31-я площадка (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур предназначена для выведения ракет-носителей "Союз-2".

Ранее заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев сообщал ТАСС, что госкорпорация планирует осуществить 10 запусков ракет-носителей "Союз-2" и "Союз-СТ" в этом году в интересах зарубежных партнеров с космодромов Байконур, Восточный и Куру.