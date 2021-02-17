"Прогресс МС-16" с инструментами для герметизации трещины на МКС пристыковался к станции

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-16", на борту которого находятся инструменты для герметизации трещины, запасы топлива и воздуха, пристыковался к модулю "Пирс" Международной космической станции (МКС). Трансляция ведется на сайте Роскосмоса.

Корабль пристыковался к станции в телеоператорном режиме управления (ТОРУ). После перехода на ТОРУ космонавтам было рекомендовано выполнять "зависание на дальности 20-30 м" от станции. Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, на борту МКС работал космонавт Сергей Рыжиков.

Изначально планировалось провести стыковку в автоматическом режиме, однако специалисты ЦУП рекомендовали космонавтам перейти в телеоператорный режим управления, когда экипаж с МКС при помощи специальной аппаратуры управляет движением грузового корабля.

Ракета-носитель "Союз-2.1а" стартовала с 31-й площадки (стартовый комплекс "Восток") космодрома Байконур в 07:45 мск в понедельник. Примерно через девять минут корабль был выведен на орбиту. Полет "Прогресса" впервые после ноября 2018 года проходил по двухсуточной схеме.

Грузовой корабль доставил на станцию 600 кг топлива дозаправки, 420 л питьевой воды системы "Родник" и 40,5 кг сжатых газов с дополнительными запасами азота, а также около 1 400 кг различного оборудования и материалов, предметы одежды, укладки для проведения космических экспериментов, стандартные рационы питания и свежие продукты для членов экипажей действующей экспедиции. Кроме того, в грузовом отсеке находится ремонтно-восстановительный комплект для герметизации трещины на МКС и приборы для детального изучения утечки воздуха.

Одной из важных задач "Прогресса МС-16" будет затопление модуля "Пирс", чтобы освободить место для многофункционального лабораторного модуля "Наука", запуск которого к МКС планируется летом. Сейчас на станции помимо Рыжикова находятся российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и японский астронавт Соити Ногути.

В новость были внесены изменения (09:35 мск) - уточняется фамилия космонавта во втором абзаце.