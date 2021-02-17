Рогозин пообещал рассказать о причинах ручной стыковки "Прогресса МС-16" к МКС позже

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал рассказать о причинах перехода на ручную стыковку грузового корабля "Прогресс МС-16" с Международной космической станцией (МКС) после доклада специалистов.

"Расскажу позже, когда специалисты доложат первые выводы", - написал Рогозин на своей странице в Facebook в ответ на вопрос одного из пользователей соцсети, почему не получилось провести стыковку в автоматическом режиме.

По словам главы Роскосмоса, сейчас специалисты изучают картинку с бортовых камер, которые были установлены на корабле.

Как сообщили ранее ТАСС в Роскосмосе, переход стыковки грузового корабля "Прогресс МС-16" к Международной космической станции с автоматического на телеоператорный режим управления (ТОРУ) был осуществлен из-за отклонения от оси причаливания.

Позже источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что система навигации GPS/ГЛОНАСС в процессе стыковки корабля "Прогресс МС-16" к МКС была задействована активнее, чем обычно, в качестве эксперимента. Он уточнил, что на дальних подступах была включена система сближения "Курс", затем произошло переключение на ГЛОНАСС, потом снова на "Курс" и уже рядом с МКС был осуществлен переход на ТОРУ. В официальном аккаунте МКС в Twitter сообщили, что переход на телеоператорный режим был осуществлен из-за "силы сигнала от автоматизированной системы "Курс".

"Прогресс МС-16" был запущен с космодрома Байконур в понедельник. Полет "Прогресса" впервые после ноября 2018 года проходил по двухсуточной схеме. Изначально планировалось провести стыковку в автоматическом режиме, однако специалисты ЦУП рекомендовали космонавтам перейти в телеоператорный режим управления, когда члены экипажа с МКС при помощи специальной аппаратуры управляют движением грузового корабля.