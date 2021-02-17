Европейское космическое агентство готовит набор кандидатов с инвалидностью в астронавты

ПАРИЖ, 17 февраля. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ЕКА) анонсировало особую программу, в рамках которой впервые планируется набирать кандидатов в астронавты с инвалидностью. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

"Первый в мире проект по подбору параастронавтов призван убрать барьеры для людей с инвалидностью на пути к участию в космической миссии", - заявили в ЕКА.

Общие критерии отбора подразумевают участие людей, которые "психологически, когнитивно, технически и профессионально квалифицированы для работы в космосе, но имеют физическую инвалидность, которая несовместима с нынешним оборудованием". В основу отбора ляжет система Международного паралимпийского комитета (МПК) по классификации видов и степени физических нарушений. Пока среди конкретных факторов перечисляются ампутация или нарушение в развитии одной или двух нижних конечностей ниже лодыжки или ниже колена, различная длина ног и рост ниже 130 см.

В стандартные требования к астронавтам ЕКА, компания по набору которых стартовала 16 февраля, входят гражданство одной из стран ЕКА, степень не ниже магистерской в области естественных наук, медицины, инженерного дела, математики или информационных технологий. Также в команде будут приветствоваться обладатели сертификата пилота-испытателя или инженера-испытателя не менее чем с трехлетним стажем. Все кандидаты должны бегло говорить на английском, приветствуется и хорошее знание других языков.

На начальном этапе речь будет идти об изучении возможности адаптации космических кораблей и сопутствующего оборудования под нужды инвалидов. "В настоящее время ЕКА не в состоянии гарантировать полет выбранному лицу (лицам), - поясняет космическое агентство. - Цель проекта - прояснить множество неизвестных деталей, понять возможности проведения безопасной и полезной космической миссии с участием астронавтов с ограниченными возможностями. ЕКА будет работать с поставщиками и международными партнерами, чтобы обеспечить соблюдение всех требований безопасности, либо адаптируя оборудование, либо разрабатывая конкретные алгоритмы эксплуатации".

В агентстве признают, что пока сложно оценить масштаб и перспективы этого плана. На начальном этапе для реализации программы будет выделен €1 млн.