Модуль "Наука" для МКС прошел 98% электропроверок

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Многофункциональный лабораторный модуль "Наука" прошел практически все электрические проверки. Об этом сообщил заместитель генерального директора по производству ГКНПЦ им. М. В. Хруничева Роман Хохлов.

"По состоянию на сегодня, мы уже где-то 98% электропроверок сделали, сейчас уже идут завершающие этапы, отработка последних версий программного обеспечения", - отметил Хохлов в эфире программы "Космическая среда" на канале "Роскосмос ТВ" в YouTube.

По словам замгендиректора по производству, замечаний по 35 системам нет. Также проведены автономные испытания двигательной установки. Хохлов добавил, что проверки пройдены с положительным результатом.

Модуль "Наука" будет размещен на надирном порту служебного модуля "Звезда". Он предназначен для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию "Науки" российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода. С "Наукой" российские космонавты должны получить второй туалет, каюту для третьего члена экипажа, а также европейский манипулятор ERA, который позволит выполнять ряд работ без выхода в открытый космос.