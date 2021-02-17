NASA считает, что условия на Марсе будут благоприятными для посадки Perseverance

НЬЮ-ЙОРК, 17 февраля. /ТАСС/. Условия на Марсе будут благоприятными для запланированной на четверг посадки на планету марсохода Perseverance ("Настойчивость"). Такое мнение высказали на пресс-конференции в среду специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

"В настоящее время погодные условия кажутся вполне благоприятными для нас", - отметил Аллен Чен, который курирует вопросы, касающиеся спуска Perseverance на поверхность Марса. "Небо кажется очень чистым, это хорошо с точки зрения посадки завтра", - добавил он. Специалист констатировал, что спуск аппарата "является самой опасной частью миссии". "Мы просто не можем гарантировать успех", - сказал Чен.

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом стартовала в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Perseverance должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров. Планируется, что большую их часть в 2026 году заберет другой марсоход. Ожидается, что контейнеры будут погружены на специальный пусковой аппарат, который выведет их на орбиту Марса. Далее образцы подберет другой аппарат, который должен доставить их на Землю. В NASA рассчитывают, что это произойдет в 2030-х годах.