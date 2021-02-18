"Прогресс" не смог автоматически состыковаться с МКС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Переход с автоматической на ручную стыковку "Прогресса МС-16" потребовался из-за поврежденной антенны, установленной на корабле. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Антенна, установленная на корабле "Прогресс МС-16", была повреждена, ее положение отличалось от базового", - отметил собеседник агентства.

Информацию ТАСС подтвердил второй источник. По его словам, повреждения могли быть нанесены головным обтекателем ракеты.

В Роскосмосе сообщили ТАСС, что не комментируют информацию до завершения работы специалистов, которые в настоящий момент собирают и анализируют данные.

Стыковка "Прогресса МС-16"

"Прогресс МС-16" был запущен с космодрома Байконур в понедельник. Изначально планировалось провести стыковку в автоматическом режиме, однако в процессе космонавтам пришлось перейти в телеоператорный режим управления (ТОРУ), когда члены экипажа с МКС при помощи специальной аппаратуры управляют движением грузового корабля.

Как сообщили ранее ТАСС в Роскосмосе, переход стыковки грузового корабля "Прогресс МС-16" к Международной космической станции с автоматического на телеоператорный режим управления был осуществлен из-за отклонения от оси причаливания. В официальном аккаунте МКС в Twitter отмечалось, что переход на телеоператорный режим был осуществлен из-за "силы сигнала от автоматизированной системы "Курс".

В июле 2020 года при стыковке грузового корабля "Прогресс МС-15" также наблюдались некоторые отклонения корабля относительно мишени (она немного уходила вправо). Однако переход в ТОРУ не потребовался, так как отклонения находились в пределах допуска. Тогда стыковка была осуществлена в автоматическом режиме.