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Посадка марсохода NASA Perseverance. Видеотрансляция

Это будет уже пятый аппарат NASA, приземлившийся на Марсе

NASA TV/Ruptly

Марсоход Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Perseverance осуществляет посадку на Марс.

По данным NASA, спуск и посадка начнутся, когда аппарат достигнет верхних слоев марсианской атмосферы. Сначала его скорость будет составлять 20 000 км/ч, затем она упадет примерно до 3,2 км/ч. Ожидается, что марсоход на трех тросах мягко приземлится в кратере Езеро.

Это будет уже пятый аппарат NASA, приземлившийся на Марсе.

Perseverance будет не только изучать свойства отложений осадочных пород на Марсе, но и собирать их образцы в специальный "шкаф", установленный на его борту. Запасенные в нем минералы на Землю вернет специальная совместная миссия Европейского космического агентства и NASA, которая отправится к Марсу не раньше 2026 года.

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