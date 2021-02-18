Набсовет Роскосмоса утвердил новую редакцию стратегии развития госкорпорации

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Наблюдательный совет Роскосмоса под председательством вице-премьера Юрия Борисова утвердил в новой редакции стратегию развития госкорпорации на период до 2025 года и перспективу до 2030 года. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в четверг.

"На заседании наблюдательного совета утверждены стратегия развития госкорпорации "Роскосмос" на период до 2025 года и перспективу до 2030 года (в новой редакции), программа инновационного развития Роскосмоса на период 2021-2025 годов, программа стратегических преобразований предприятий космического приборостроения", - отметили в госкорпорации.

Также наблюдательный совет согласовал кандидатуру Руслана Мухамеджанова на должность генерального директора АО "ЦЭНКИ" и участие работников Роскосмоса в деятельности органов управления и контроля коммерческих предприятий в 2020-2021 годах.

В мае прошлого года набсовет Роскосмоса рассмотрел новую редакцию стратегии развития госкорпорации на период до 2025 года и перспективу до 2030 года и поручил ее доработать. В новой редакции стратегии развития Роскосмоса до 2030 года прописаны аспекты российской лунной программы и исследования других космических тел Солнечной системы.