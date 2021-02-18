На базе РКС создадут холдинг космического приборостроения

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Холдинг космического приборостроения, в который войдут 17 предприятий, будет создан на базе АО "Российские космические системы". Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в четверг.

"Сегодня на заседании наблюдательного совета госкорпорации "Роскосмос" одобрено решение о формировании на основе АО "Российские космические системы" холдинга космического приборостроения. В его состав войдут 17 компаний - дизайн-центров, НИИ, КБ и сборочных производств", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

По словам главы Роскосмоса, компании создаваемой структуры нацелены на обеспечение полной импортонезависимости российской ракетно-космической промышленности в вопросах поставок продукции микрорадиоэлектроники космического назначения и приборостроения.

Рогозин напомнил, что АО "РКС" является основным поставщиком бортовой аппаратуры и космических приборов для ведущих спутникостроительных фирм госкорпорации. "Создание единой интегрированной структуры позволит реализовать единую техническую политику в области космического приборостроения, ускорить модернизацию основных фондов, уйти от параллелизма и дублирования работ", - добавил он.

Новый холдинг возглавил генеральный директор АО "РКС" Андрей Тюлин.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что в четверг прошло очередное заседание набсовета под председательством вице-премьера Юрия Борисова. В частности, была утверждена стратегия развития госкорпорации на период до 2025 года и перспективу до 2030 года в новой редакции.