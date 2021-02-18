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Аппарат Perseverance вошел в атмосферу Марса перед запланированной посадкой

Ранее сообщалось, что маршевый двигатель марсохода планово отделился перед входом в атмосферу

НЬЮ-ЙОРК, 18 февраля. /ТАСС/. Американский марсоход Perseverance ("Настойчивость") вошел в атмосферу Красной планеты. Об этом сообщила в четверг диспетчер трансляции, которую ведет Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Как отмечали ранее представители космического ведомства, аппарат войдет в атмосферу Марса на скорости около 19 тысяч км/ч. Перед этим отделился его маршевый двигатель - специалисты ведомства "получили подтверждение" того, что данная операция прошла успешно.

Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

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