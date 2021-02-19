Эксперт считает, что у проекта марсохода Perseverance большой прицел на будущее

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Марсоход Perseverance ("Настойчивость") является проектом с большим прицелом на будущее, нацеленным в том числе на пилотируемые программы на Красной планете. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

Марсоход Perseverance осуществил посадку в районе кратера Йезеро. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме. Теперь в течение нескольких месяцев будет проходить проверка всех систем и оборудования. Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

"Это движение вперед. Это проект с большим прицелом на будущее", - считает Ионин.

По словам эксперта, наиболее интересной задачей марсохода являются полеты в атмосфере Красной планеты. Ожидается, что от аппарата отделится транспортное средство, которое в NASA называют вертолетом Ingenuity ("Изобретательность"), оно совершит несколько полетов. "Новое техническое решение - это интересно, некая изюминка, вишенка на торте", - отметил Ионин.

Как уточнил Ионин, в марсианской атмосфере летать проблематично, поскольку она является крайне разреженной по сравнению с земной. "На поверхности Марса плотность такая, как у нас на высоте порядка 40 км. Как вы понимаете, в земных условиях на высоте 40 км летают только военные самолеты или стратостаты", - добавил эксперт.

Ионин сравнил вертолет Ingenuity с небольшим дроном, который иногда используют водители внедорожников, чтобы проложить маршрут. Предыдущие марсоходы, добавил он, иногда попадали в ловушку из камней, в трещины, из которых долго не могли выбраться. Новое техническое решение, считает Ионин, позволит избежать таких проблем.

Человек на Марсе

Вертолеты пригодятся и при полетах человека на Марс. "В пилотируемой программе, конечно, быстрее и проще летать, чем ездить по поверхности, тем более когда дорог нет", - подчеркнул эксперт, напомнив, что разведку лучше проводить автоматами, поскольку это может быть опасно.

"Это как предвестник будущих пилотируемых проектов, связанных с освоением Марса. Мы знаем человека, который эту идею двигает. Это имя на слуху", - подытожил Ионин.

Ранее 49-летний Илон Маск заявлял, что основал в 2002 году компанию SpaceX с целью оказания помощи человечеству в колонизации Марса. Сейчас компания создает космический корабль многоразового использования Starship, который предназначен для полетов на Красную планету и рассчитан на 100 человек. Согласно планам NASA, первые пилотируемые полеты на Марс могут состояться в середине 2030-х годов.

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом стартовала в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Perseverance должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров. Планируется, что их в 2026 году заберет другой марсоход. Ожидается, что контейнеры будут погружены на специальный пусковой аппарат, который выведет их на орбиту Красной планеты. Далее образцы подберет другой аппарат, который должен доставить их на Землю. В NASA рассчитывают, что это произойдет в 2030-х годах.