Airbus продолжит работу по техобслуживанию европейских компонентов МКС в 2021-2022 годах

ТАСС, 19 февраля. Контракт на техобслуживание компанией Airbus европейских компонентов Международной космической станции будет продлен на 2021-2022 годы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе Airbus.

"Контракт действительно планируется продлить. Пока мы еще не объявляли об этом, но новый контракт на техобслуживание будет действовать в 2021-2022 годах", - сказал сотрудник пресс-службы.

Он уточнил, что под термином "компоненты" подразумевается не оборудование, а европейское участие в МКС, в частности, работа научной лаборатории Columbus.

Airbus и Европейское космическое агентство (ЕКА) также являются партнерами в рамках программы поддержки коммерческих проектов на МКС, предлагая слоты для полезной нагрузки на платформе Bartolomeo, соединенной с МКС через европейский модуль Columbus, сказал сотрудник пресс-службы. "МКС, пожалуй, сегодня самое безопасное место во Вселенной помимо Земли, и надолго им останется", - подчеркнул он.

В июне 2020 года сообщалось, что ЕКА подписало контракт с Airbus на продолжение технического обслуживания европейских компонентов МКС. Стоимость контракта составляла около 16 млн евро. Соглашение действовало до конца 2020 года. Оно включало "поддержку во время операций, например во время подготовки и проведения экспериментов, подготовку миссий МКС, поддержку и развитие программного обеспечения".

Работа лабораторного модуля Columbus была запущена в 2008 году, он стал первым постоянным европейским исследовательским центром в космосе. Как сообщил в феврале 2019 года глава представительства ЕКА в Москве Рене Пишель, за 11 лет экипажами МКС в Columbus было проведено более 230 экспериментов.