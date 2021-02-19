Байден поздравил NASA с успешной посадкой марсохода Perseverance

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Президент Соединенных Штатов Джо Байден поздравил специалистов Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) с успешной посадкой на Марс аппарата Perseverance ("Настойчивость"). Об этом сообщил в четверг на брифинге временно исполняющий обязанности главы NASA Стив Юрчик.

"Я бы хотел сказать, что примерно через час после посадки мне позвонил президент Соединенных Штатов. Первым делом он сказал: "Поздравляю, мужик!" - рассказал и. о. главы NASA. По его словам, он ни секунды не сомневался, что ему звонит Байден, потому что "только президент" мог поздравить его таким образом.

По его словам, Байден сказал, что гордится достижением американского космического ведомства, и попросил "передать поздравления команде" специалистов, задействованных в разработке, запуске и обслуживании марсохода. "Он также сказал, что хотел бы лично поздравить команду, и я заверил его, что мы сделаем это", - указал Юрчик, отметив, что это может произойти "на этой неделе".

В свою очередь замдиректора NASA по научным вопросам Томас Цурбухен отметил, что в первую очередь получил поздравления от международных коллег. В частности, он отметил, что команду NASA поздравил глава отдела пилотируемых и автоматизированных полетов Европейского космического агентства (ESA) Дэвид Паркер.

Ранее марсоход Perseverance успешно совершил посадку и почти сразу переслал два снимка. После этого, как ожидается, начнется проверка всех систем и оборудования марсохода. Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом стартовала в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Perseverance должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров. Планируется, что большую их часть в 2026 году заберет другой марсоход. Контейнеры будут погружены на специальный пусковой аппарат, который выведет их на орбиту Марса. Далее образцы подберет другой аппарат, который должен доставить их на Землю. В NASA рассчитывают, что это произойдет в 2030-х годах.