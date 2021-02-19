В России с участием школьников создадут флотилию спутников

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Около 100 малых космических аппаратов планируется создать по программе Space - , которая реализуется совместно с Российским движением школьников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Спутникс" (резидент Сколково).

"Цель проекта - формирование в течение нескольких лет на орбите флотилии спутников формата Cubesat до 100 единиц", - отметили в компании.

Как уточнили в пресс-службе, благодаря программе учащиеся смогут на реальных объектах учиться разрабатывать, конструировать, испытывать аппараты, формировать задания для полезных нагрузок аппаратов и создавать сами полезные нагрузки и служебные системы, получать, обрабатывать и использовать информацию с них.

Проект реализуется в рамках программы "Дежурный по планете", организаторами которой выступают Фонд содействия инновациям, Роскосмос, Фонд "Талант и успех" и университет "Сколтех".

Space - - научно-образовательный проект по разработке, производству малых космических аппаратов (формата "Кубсат", спутники размером 10х10х10 см) на российской цифровой платформе.