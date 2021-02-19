В NASA сообщили, что Perseverance совершил посадку в заданном районе на поверхности Марса

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Посадка марсохода Perseverance ("Настойчивость") на Красной планете прошла в заданном районе. Об этом сообщил в четверг Аллен Чен, курирующий вопросы, касающиеся спуска Perseverance на поверхность Марса, на пресс-конференции, которая ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По его словам, аппарат соприкоснулся с поверхностью Марса примерно в 1,7 км к юго-востоку от центра заданного района посадки в кратере Езеро. Чен отметил, что автоматизированная система поиска места посадки определила удачное и относительно ровное место.

"Мы нашли место парковки и попали в него", - констатировал Чен. По его словам, наклон Perseverance составляет около 1,2 градуса. "Аппарат находится на поверхности в полной безопасности", - констатировал он.