Казахстан решил отказаться от создания спутника KazSat-2R

НУР-СУЛТАН, 19 февраля. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана решило прекратить работу над проектом создания нового телекоммуникационного космического аппарата "KazSat-2R". Об этом заявил руководитель этого министерства Багдат Мусин в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщила пресс-служба главы государства в пятницу.

"Министр доложил главе государства о развитии казахстанской системы спутниковой связи "KazSat". В частности, принято решение о прекращении проекта "KazSat-2R" в пользу инновационных решений, в том числе связанных со спутниковыми группировками связи нового поколения. Это позволит сэкономить миллиарды тенге бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Сейчас Казахстан имеет собственную космическую систему связи, состоящую из спутников "KazSat-2" и "KazSat-3" и наземных комплексов управления. В 2023 году завершится эксплуатация "KazSat-2", и для его замены власти планировали ввод в эксплуатацию космического аппарата "KazSat-2R". В 2020 году Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана должно было завершить подготовку технико-экономического обоснования нового спутника. После этого в ходе конкурсных процедур планировали определить подрядчиков, которые займутся изготовлением этого космического аппарата.