В NASA рассчитывают в ближайшие дни получить первую аудиозапись с марсохода Perseverance

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) рассчитывают получить первую аудиозапись с марсохода Perseverance ("Настойчивость"), сделанную им при приземлении, в конце выходных или начале следующей недели. Об этом сообщил в пятницу главный инженер проекта Адам Стелцнер на пресс-конференции в онлайн-формате.

"Я надеюсь, что если все будет хорошо, то где-то на выходных мы будем знать, удалось ли ее сделать. Получить саму запись мы сможем или в конце выходных, или в начале следующей недели", - сказал он.

Марсоход Perseverance оборудован двумя микрофонами. Они должны были записать звук при посадке аппарата для дальнейшего изучения. Также планируется изучить звук при бурении образцов на поверхности планеты. Это позволит сделать выводы о твердости породы. Кроме того, анализ аудиозаписей позволит получить новые данные об атмосфере Марса, полагают специалисты.

Ранее временно исполняющий обязанности главы NASA Стив Юрчик рассказал, что Perseverance оснащен устройствами, которые помогут в изучении Марса и планировании следующих полетов. Например, экспериментальный вертолет, доставленный марсоходом, может в будущем разведывать места для посадки новых аппаратов.