NASA получило снимки, сделанные в момент посадки марсохода Perseverance на Красную планету

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Специалисты Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) получили снимки, сделанные в момент посадки марсохода Perseverance ("Настойчивость") на Красную планету. Они были продемонстрированы в пятницу на брифинге, транслировавшемся на сайте NASA.

Специалисты NASA продемонстрировали еще несколько снимков. Среди них - фотография марсохода в момент его спуска на парашюте в атмосфере Марса, сделанная с орбитального зонда MRO (Mars Reconnaissance Orbiter, с англ. "Марсианский орбитальный разведчик"). Еще одна фотография была сделана при помощи камеры, установленной на самом Perseverance, который запечатлел одно из своих колес на поверхности Красной планеты. На снимке отчетливо видны камни, испещренные небольшими отверстиями, природу которых планируют установить эксперты американского космического ведомства.

"На этом снимке запечатлен аппарат Perseverance, подвешенный на тросах под посадочным модулем в момент спуска на поверхность Марса", - сказал главный инженер проекта Адам Стелтцнер. По его словам, фотография была сделана с посадочного модуля, когда марсоход находился на высоте около двух метров над поверхностью Красной планеты.

Представитель команды специалистов, занятых в проекте Perseverance, Полин Хван не решилась назвать точное число снимков, которые специалисты NASA получили с марсохода. "Мы получили целый ряд изображений низкого качества, их больше, чем я могу сосчитать", - призналась она. По ее словам, специалисты ведомства будут получать снимки с марсохода в течение выходных, при этом несколько фотографий высокого качества могут поступить уже к понедельнику.

Марсоход Perseverance в четверг осуществил посадку в районе кратера Езеро. Все операции во время нее осуществлялись в автоматическом режиме. Теперь в течение нескольких месяцев будет проходить проверка всех систем и оборудования. Специалисты NASA рассчитывают с помощью Perseverance обнаружить следы существования в далеком прошлом жизни на Марсе.

Ракета-носитель Atlas V с марсоходом стартовала в июле 2020 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Perseverance должен поместить образцы породы и грунта примерно в 40 специальных контейнеров. Планируется, что их в 2026 году заберет другой марсоход. Ожидается, что контейнеры будут погружены на специальный пусковой аппарат, который выведет их на орбиту Красной планеты. Далее образцы подберет другой аппарат, который должен доставить их на Землю. В NASA рассчитывают, что это произойдет в 2030-х годах.