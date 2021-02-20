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Россия запланировала 29 пусков ракет космического назначения в 2021 году

Роскосмос выполнил гособоронзаказ в 2020 году на 100%, сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Почти 30 пусков ракет космического назначения запланированы в 2021 году. Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"29 планируем ракет космического назначения", - сказал Рогозин.

По словам главы госкорпорации, в 2020 году были осуществлены 17 пусков ракет космического назначения и семь пусков боевых ракетных комплексов.

Роскосмос в прошлом году смог полностью выполнить гособоронзаказ, отметил Рогозин.

"Гособоронзаказ выполнен на 100%", - сказал он. 

Рогозин также сообщил, что выручка Роскосмоса в 2020 году осталась почти на уровне 2019 года, по программам диверсификации она увеличилась почти вдвое.

"В целом мы по выручке на уровне прошлого года, но у нас резко увеличивается выручка по диверсификации, практически в два раза у нас выросла, до 12 млрд рублей", - сказал Рогозин.

По его словам, это поставки энергооборудования, которое Роскосмос производит на своих предприятиях.

Испытания корабля "Орел"

Макет корабля "Орел" собран, его статические испытания стартуют в феврале, добавил глава Роскосмоса.

"Мы начинаем его [корабля "Орел"] статические испытания уже сейчас, в феврале. То есть он уже собран, он уже в железе", - сказал Рогозин.

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