Посадочный аппарат "Луны-25" успешно прошел акустические испытания

ТАСС, 20 февраля. Посадочный аппарат станции "Луна-25", которая осенью должна отправиться к естественному спутнику Земли, успешно прошел акустические испытания. Об этом пишет ракетно-космическая корпорация "Энергия".

Во время испытаний аппарат находился в специальной камере. Там на него действовали звуковые волны в широком диапазоне частот. По словам руководителя центра экспериментальной отработки полноразмерных изделий и их составных частей РКК "Энергия" Михаила Семенова, аналогичные нагрузки аппарат будет испытывать во время полета ракеты. "Акустическая камера позволяет достигать уровня звука в 160 децибел", – уточнил специалист.

Успех испытаний подтвердил визуальный осмотр, который провели инженеры НПО им. С. А. Лавочкина.

"Луна-25" станет первым отечественным аппаратом на естественном спутнике Земли в современной истории России. В качестве основной даты старта выбрано 1 октября, резервной – 30 октября. Ранее в пресс-службе НПО им. С. А. Лавочкина сообщали, что аппарат будет изготовлен и завершит испытания летом 2021 года.