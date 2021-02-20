"Ее нужно затапливать". Что будет с МКС и какой будет новая российская орбитальная станция

ТАСС, 20 февраля. России нужно иметь "форпост" на околоземной орбите, однако решение о целесообразности создания новой национальной космической станции будет зависеть от того, какой путь руководство страны изберет дальше в освоении космоса. Такое мнение высказали эксперты, которых ТАСС опросил в честь в 35-й годовщины запуска орбитальной станции "Мир".

Базовый модуль космической станции "Мир" запустили на орбиту 20 февраля 1986 года. Это была первая в мире космическая станция модульного типа. В течение 15 лет работы на ней побывали 104 космонавта и астронавта, на ней отработало 28 основных экспедиций. 23 марта 2001 года станцию затопили в Тихом океане. Опыт строительства модульного орбитального комплекса и эксплуатации "Мира" российские специалисты впоследствии использовали для создания Международной космической станции (МКС), которая с 1998 года находится на околоземной орбите. В ноябре 2020 года стало известно, что Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" готовит предложения по новой орбитальной станции. Их рассмотрит научно-технический совет госкорпорации, а затем их передадут в правительство. Куда двигаться дальше "Как такового проекта (национальной космической станции, – прим. ТАСС) еще нет. Есть предложения. Сейчас несколько предложений, в частности, по новой станции, разработала РКК "Энергия".

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Та же корпорация разработала проект лунной станции на южном полюсе – это второй вариант. Сейчас в Роскосмосе и в правительстве рассматривается вопрос, куда пойдет российская космонавтика дальше", – рассказал действительный член Российской академии космонавтики им. Циолковского Игорь Маринин. Он пояснил, что государство должно принять федеральную космическую программу, в которой будут прописаны глобальные шаги в освоении космоса. "То ли мы пойдем по проторенному пути и будем делать орбитальную станцию, но посещаемую, то ли будем с кем-то кооперироваться и лететь к Луне, то ли полетим к Луне без какой-то кооперации и так далее", – добавил Маринин. По его словам, решение нужно принимать уже сейчас, так как к Международной космической станции (МКС) появляется все больше технических замечаний. "Ее нужно затапливать. К тому, что дальше, мы должны быть готовы. Эти решения должны быть приняты, во-первых, из нашей технической возможности, во-вторых, из возможности сотрудничества, а в-третьих, из финансовой возможности", – пояснил эксперт. Маринин считает, что создание собственной обитаемой орбитальной станции было бы самым дешевым для страны вариантом. Но не очень эффективным. "У нас уже есть опыт и, в общем-то, не так много экспериментов в запасе. Поэтому эта новая станция рассматривается как периодически посещаемая, то есть полуавтоматическая. Там будут проводиться эксперименты, которые не требуют вмешательства человека", – пояснил он.

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"Лично мне как патриоту России и человеку, который увлекается космонавтикой, интересуется космической наукой, было бы интересно, чтобы эта минимальная дешевая станция продолжала летать, чтобы ее периодически посещал экипаж. Чтобы не лишать наших ученых возможности работать на орбите вокруг Земли. И потихонечку надо выходить на орбиту вокруг Луны и начать строить в автоматическом режиме базу на ее южном полюсе", – заключил Маринин. Форпост на околоземной орбите Эксперт в космической отрасли Александр Железняков считает, что хотя для страны важно и нужно "иметь какой-то форпост на околоземной орбите". Но пока на МКС будет продолжаться работа, особой необходимости в национальной станции нет. "Когда закончится работа, тогда надо будет об этом хорошо подумать. То, что она (национальная орбитальная станция, – прим. ТАСС) нужна – это да", – отметил он. Эксперт напомнил, что МКС будет функционировать до 2024 включительно. "С 2025 надо уже закрывать этот проект, если, конечно, не примут решение о продлении до 2028 года. Пока мы заинтересованы в продлении, потому что своих возможностей создать так быстро национальную станцию нет, а прерывать полеты как-то не хотелось бы", – подчеркнул Железняков. Международное сотрудничество Член-корреспондент Российской академии космонавтики им. Циолковского Андрей Ионин также считает, что после 2024 года использование МКС будет нецелесообразно. Но лучшим путем для российской космонавтики, по его мнению, стало бы сотрудничество с Китаем.

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