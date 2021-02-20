Американский корабль Cygnus с грузом для экипажа МКС стартовал с космодрома в США

ВАШИНГТОН, 20 февраля. /ТАСС/. Ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus стартовала 20 февраля с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане. Трансляция запуска ведется на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Принадлежащий компании Northrop Grumman Cygnus должен доставить на Международную космическую станцию (МКС) около 3,7 тонны груза: продовольствие, предметы первой необходимости, оборудование для станции и приборы для проведения научных исследований.

В частности, на МКС будет отправлен суперкомпьютер SBC-2, созданный специалистами компании Hewlett-Packard и инженерами NASA. Первая версия этой системы (SBC-1) представляла собой обычный серийный суперкомпьютер, упакованный в корпус, совместимый с МКС. Он был установлен на борту станции в 2017 году для проверки того, сможет ли он работать в условиях невесомости. Корабль также привезет на станцию приборы для изучения преимуществ создания искусственной сетчатки глаза в космосе, изучения изменения мышечной структуры у червей, приборы для выращивания высококачественных кристаллов белка, а также систему обнаружения радиации и регенеративную систему жизнеобеспечения.

В рамках 15-й миссии по пополнению запасов на МКС в космос также будут отправлены микроспутники, которые были созданы учащимися из США и ОАЭ.

Стыковка корабля с МКС намечена на 22 февраля. Его отстыковка, как ожидается, произойдет в начале мая. Он заберет с собой со станции мусор и отходы, а затем сгорит в плотных слоях атмосферы.