В РАН заявили, что пролетающие мимо Земли 22 и 23 февраля астероиды не опасны

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Пролетающие мимо Земли 22 и 23 февраля астероиды 2020 XU6, 2020 BV9, 2021 CC5, 2021 DX1 и 2015 EQ не представляют никакой опасности для планеты, сообщил ТАСС вице-президент Российской академии наук (РАН), российский ученый-астрофизик Юрий Балега.

"Эти астероиды летят мимо Земли, никакой опасности они для планеты не представляют", - заявил ученый.

Он добавил, что стоит помнить, что еженедельно крупные астероиды пролетают на расстоянии в миллион километров или сотни тысяч километров от Земли.

"Это считается близко. Но вероятность столкновения таких небесных объектов с Землей составляет 1 в 10 млн лет", - сказал он.

Согласно данным NASA, астероиды 2020 XU6, 2020 BV9 и 2021 CC5 пролетят рядом с Землей 22 февраля, астероиды 2021 DX1 и 2015 EQ - 23 февраля.

В NASA ранее сообщили, что астероид 2020 XU6 относится к категории потенциально опасных, так как его диаметр (213 м) превышает 150 м. По данным космического агентства, диаметры еще двух астроидов, которые приблизятся к Земле в понедельник, составляют 23 м и 40 м. Они пролетят мимо Земли на расстоянии 5,6 млн и 6,9 млн км соответственно.